publié le 11/03/2018 à 13:41

Moins d'un an après sa défaite à l'élection présidentielle, Marine Le Pen entend relancer le Front national à l'assaut du pouvoir. Débarrassé de Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus président d'honneur du parti, et bientôt débarrassé de son nom historique, le parti frontiste veut ouvrir un nouveau chapitre lors de ce Congrès à Lille. "C'est de la cosmétique, ça n'a aucun intérêt", répond Virginie Calmels.



Invitée du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI, la vice-présidente des Républicains poursuit : "Ce que je crois et j'espère, c'est que les Français ont compris que le Front national est une impasse. Marine Le Pen ne démontre pas sa capacité à exercer de hautes responsabilités". Celle qui est également la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux assure qu'il n'y a "aucune porosité" entre les deux partis. "Il n'y a et il n'y aura pas d'accord avec le Front national", a-t-elle martelé.

Une position catégorique, loin de celle de Thierry Mariani. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy a notamment appelé à un "rapprochement avec le Front national. "Peut-on arriver au pouvoir tout seuls ? Peut-on constituer une majorité sans alliés ? La réponse est non", a-t-il lancé.

Une sortie qui ne convient guère à Virginie Calmels. "Thierry Mariani n'est pas le président de notre famille politique, il ne fait pas non plus partie de l'équipe dirigeante. Je considère que c'est une prise de position isolée (...) Je n'aime pas les mots d’exclusion mais il me semble qui faut être cohérent avec soi-même. À ce moment là, c'est lui qui n'a plus rien à voir avec ce que nous portons au sein des Républicains", conclut-elle.