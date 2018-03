publié le 11/03/2018 à 12:48

C'est une vidéo de quelques secondes, mais l'insulte est audible. Davy Rodriguez, numéro deux du Front National de la jeunesse, a été filmé tenant des propos racistes dans une vidéo diffusée sur Twitter samedi 10 mars. Le jeune homme, assistant parlementaire de Marine Le Pen et de Sébastien Chenu, insulte une personne qui n'est pas visible sur la vidéo, la qualifiant d'"espèce de nègre de merde".



D'après une enquête de BuzzFeed, cette insulte vise le vigile d'un bar de Lille, où se tient le congrès du Front national ce samedi 10 et dimanche 11 mars. Interrogé par le site, ce dernier explique avoir eu une altercation avec Davy Rodriguez. Le jeune frontiste l'aurait également traité de "sale noir", de "singe" et aurait expliqué que "ces gens-là n'ont pas d'éducation". "Il s'est mis dans une colère pas possible, il a voulu se battre avec moi, mais j'étais très calme", explique le vigile.

Cette colère est visible dans la vidéo. Tentant de le raisonner, les personnes présentes lui demandent : "Tu crois que Marine et Sébastien aimeraient te voir comme ça ?". "J'en ai rien à foutre de Sébastien", répond alors Davy Rodriguez. "Calme toi, t'as aucun intérêt à t'énerver", continue un de ses amis.

"Espèce de nègre de merde" : @DavyRodriiguez directeur adjoint du FNJ applique en direct l'invitation de Steve Bannon à ce que chacun exprime librement ses pulsions racistes. #CongresFN2018 pic.twitter.com/EgVk0O6aJt — Claire Underwood (@ParisPasRose) 10 mars 2018

Interrogé par le Journal du dimanche, Gilbert Collard s'est dit "malade" des propos tenus par Davy Rodriguez et explique attendre "des sanctions fermes. [Sébastien] Chenu doit prendre des dispositions tout de suite". Gaëtan Dussausaye, directeur national du Front national de la jeunesse, a expliqué au Huffington Post qu'ils allaient "gérer ça en interne".



"On ne sait pas si c'est un montage ou une 'fake news'. Ça me surprend, ce n'est pas comme ça que je connais Davy", affirme-t-il. Le vigile visé par ces insultes entend porter plainte. "Même s'il est bourré, ce n'est pas pour autant qu'il va me traiter comme un sous-homme", a-t-il expliqué à BuzzFeed. Davy Rodriguez a réagi sur Twitter dimanche 11 mars, niant "formellement avoir tenu les propos racistes" qui lui sont prêtés.

Je nie formellement avoir tenu les propos racistes qui me sont prêtés. — Davy Rodríguez (@DavyRodriiguez) 11 mars 2018