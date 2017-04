La venue de Fillon et Juppé à L'école 42 annulée à cause des élèves

publié le 19/04/2017 à 07:24

François Fillon et Alain Juppé s'afficheront bien ensemble ce mercredi 19 avril à Paris. Les deux rivaux de la primaire de la droite étaient censés visiter l'École 42, une école de codage informatique fondée par l'entrepreneur et patron de l'opérateur téléphonique Free, Xavier Niel. Sauf que le déplacement a dû être annulé. Essentiellement à cause de la réaction des élèves de l'école qui, pour beaucoup, n'étaient franchement pas très contents de devoir accueillir l'ancien premier ministre de Nicolas Sarkozy dans leurs locaux.



Les commentaires de certains élèves sur le groupe Facebook interne de l'école laissait penser que le comité d'accueil n'aurait pas beaucoup plu à François Fillon. Certains étudiants facétieux avaient, par exemple, imaginé bidouiller le message qui apparaît sur les portiques de sécurité au moment où les élèves passent leur badge en "rends l'argent, François", au lieu de "bonjour François". C'est ça le problème quand on veut rendre visite à des geeks.

"Penelope en fond d'écran sur tous les Mac", pouvait-on lire aussi sur ce groupe Facebook. Ou encore, dans un style plus classique, "qui pour balancer la farine ?". Bref en tout cas, un autre déplacement a dû être organisé en catastrophe. Les deux anciens premiers ministres se rendront dans les locaux de Deezer, une plateforme française d'écoute de musique en streaming.