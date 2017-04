publié le 18/04/2017 à 20:51

Soutien stratégique. Le 18 avril, le Mouvement national Républicain (MNR) a appelé dans un communiqué à voter François Fillon au premier tour de l'élection présidentielle, comme le révèle Le Figaro. Crée en 1999 par Bruno Mégret, ancien fidèle bras droit de Jean-Marie Le Pen, le parti est issu d'une scission au sein du Front National. Dans son communiqué, le MNR de Bruno Mégret explique que ce n'est pas tant par conviction politique qu'il appelle à voter pour le candidat LR que par stratégie afin "d'écarter du second tour Macron et Mélenchon, représentants de la gauche immigrationniste et mondialiste", ce que le parti considère comme "essentiel" pour l'avenir de la France.



Le MNR semble donc opter pour un vote "utile" en appelant au ralliement à François Fillon. Car pour le parti, "Marine Le Pen [est] assurée d'être qualifiée pour le second tour". "Assurer la présence de François Fillon au second tour" permettra donc selon le parti de Bruno Mégret de créer "une configuration sans risque pour notre pays, et par ailleurs électoralement plus favorable pour la candidate du FN". Un "vote responsable" donc.

À quelques jours du scrutin, François Fillon multiplie les tentatives de rassemblement de sa famille politique. À Nice, lundi, il s'est dit "convaincu" d'être présent au second tour, taclant la France "open space" d'Emmanuel Macron, et celle "bolivarienne" de Jean-Luc Mélenchon.