Robert Bourgi "ne peut pas dire" si François Fillon a rendu les bons costumes

publié le 18/04/2017 à 18:53

Son nom a pris une place toute particulière dans cette campagne présidentielle. Après la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, Robert Bourgi a offert 13.000 euros de costumes Arnys à l'ancien premier ministre. Depuis ces révélations, le pilier de la "Françafrique" a donné une interview choc à Mediapart dans laquelle il déclare avoir subi "des pressions d'ordre politique".



Pas question cependant de nuire à François Fillon. "C'est un ami de très longue date, je le connais depuis la fin des années 1970. Je l'ai fréquenté pendant toutes ses années sans avoir à lui demander quoi que ce soit tout au long de sa carrière politique", a-t-il réagit au micro de RTL réfutant toute idée de "scandale" ou encore toute idée de "vengeance". Il poursuit : "Il n'y a aucun dossier à sortir, je n'ai pas été écartée par l'équipe de François Fillon. Il est vrai que depuis le mois de novembre, je ne l'ai pas vu mais je m'entretiens régulièrement au téléphone avec lui".

Pourtant, le candidat à l'élection présidentielle a bel et bien demandé le silence à Robert Bourgi. "Personne n'est habilité à me dire de me taire. Disons qu'il ne souhaitait pas que je parle. Il m'a dit 'si tu peux éviter, évite le' et je lui ai dit qu'à ma connaissance, personne n'est capable de me piéger".



Et malgré une relation aujourd'hui détériorée par cette affaire, Robert Bourgi continue de défendre ouvertement François Fillon. "Il n'est pas l'homme que l'on dit être depuis deux mois, ce n'est pas un homme cupide. Il n'y a jamais eu de relations d'argent, d'intérêt. C'est un homme homme honnête", assure l'ancienne figure de la "Françafrique" qui rejette cette image d'homme "sulfureux".

François Fillon a-t-il rendu les bons costumes ?

Et s'il réfute avoir eu une contrepartie, Robert Bourgi ne comprend pas pourquoi François Fillon a décidé de rendre les costumes. Et malgré cela, le scandale se poursuit alors que les enquêteurs soupçonnent l'ancien premier ministre de ne pas avoir rendu les bons costumes. "Je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Je les donnerai aux Petites sœurs des pauvres", a-t-il répondu affirmant une ultime fois que le troisième homme des sondages est "un honnête homme".



Robert Bourgi fera-t-il un cadeau en cas de victoire surprise de François Fillon à la présidentielle ? "Je l'appelerai, je le féliciterai. C'est tout. Je me garderai de tout geste de générosité parce que j'ai vu que ces deux costumes l'avaient beaucoup gêné. On a oublié son programme qui es très bon", regrette l'avocat.