publié le 06/04/2017 à 18:17

C'est l'une des séquences phares de L'Émission Politique : l'invité surprise. Ce jeudi 6 avril, Emmanuel Macron se soumet à l'exercice, deux jours après le débat qui a réuni les onze candidats à l'élection présidentielle. Après avoir répondu aux questions de Léa Salamé et David Pujadas et à celles des Français, les candidats à l'élection présidentielle doivent faire face à un invité dont il ignore l'identité. Selon les informations du Parisien, le nom de l'invité aurait fui. Le candidat d'"En Marche !" "a fourbi ses armes, contre un certain philosophe dont le nom lui est opportunément venu à l'oreille.



Lors du passage de François Fillon dans l'émission de France 2, l’invitée surprise était Christine Angot. L'échange entre l'auteure et le candidat à l'élection présidentielle a été violent. "Votre parole est malhonnête. Vous savez ce que c'est le pompon de toute cette histoire ? C'est le coup de Bérégovoy. Ça ne passe pas, ça choque les gens. Est-ce que vous nous faîtes un chantage au suicide ? Les gens sont dans le même état que moi. Marine Le Pen attend", lui a-t-elle asséné.

"Crédit agricole"

Mais François Fillon est venu semer le doute à propos de l'aspect "surprise" de la séquence. Selon des propos rapportés par Le Canard Enchaîné, l'ancien premier ministre aurait déclaré en marge d'un rassemblement au Pays basque : "Je savais qu'elle serait là. Je ne devais pas le dire, mais quelqu'un m'avait prévenu. Moi aussi, j'ai mes services de renseignement !". De son côté, la direction de France 2 affirme que "personne n'a donné l'information à François Fillon". Seulement une dizaine de personnes connaissent le nom de l'invité surprise, dont Michel Field, le directeur de l'information, Alix Bouilhaguet et Michel Dumoret, co-rédacteurs en chef, Léa Salamé, David Pujadas et Karim Rissouli.

Le Parisien ajoute même qu'un nom de code aurait été utilisé : "Crédit agricole" pour Christine Angot. Les initiales sont identiques. "Aucun nom n'est affiché sur la loge de la personnalité. Elle est même convoquée trente minutes après le début du direct pour éviter tout contact en coulisses".