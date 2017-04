publié le 06/04/2017 à 09:50

Le programme d'Emmanuel Macron est-il le prolongement de celui de François Hollande ? Selon Patrick Toulmet, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, "Emmanuel Macron n'est pas François Hollande. Sinon, il serait resté avec lui. Je ne me pose même pas la question".



Le soutien d'Emmanuel Macron critique le fait que les thématiques du handicap et de l'apprentissage ne soient traités que lors des campagnes présidentielles. "On a travaillé sur le programme avec l'Association des paralysés de France. Sur l'autisme, certaines décisions n'ont pas été prises. On rencontre des familles en désespérance", explique-t-il.

Sur RTL.fr, Dan estime que "moins de 50% des intentions de vote pour Emmanuel Macron sont fermes. Ces votes ne vont pas restés pour lui". Patrick Toulmet explique qu'"il y a un an, jour pour jour qu''En Marche !' a été créé. Nous sommes passés de zéro à 230.000 adhérents. Je pense que c'est un beau signe de succès. La volatilité des votes est possible. Le fait qu'Emmanuel Macron soit deuxième (au premier tour, ndlr) ne m'inquiète pas".