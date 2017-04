Patrick Toulmet : "Au dernier débat, seul Macron a parlé de handicap"

publié le 06/04/2017 à 09:39

Dans cette campagne présidentielle, grandement phagocytée par les affaires judiciaires, bon nombre de thématiques peinent à trouver écho dans le débat. C'est notamment le cas du handicap, qui concerne pourtant une grande partie de la population française. Patrick Toulmet, délégué national du mouvement En Marche ! et lui-même en situation de handicap, déplore une telle discrétion. "Au dernier débat (du 4 avril, ndlr), il n'y a qu'une personne qui a parlé de handicap, c'est Emmanuel Macron au dernier moment", note le soutien du candidat au micro de RTL. Il reconnaît tout de même que "Marine Le Pen a parlé de l'autisme" et que Jean-Luc Mélenchon s'est aussi "vraiment étendu sur le sujet". Le bilan reste malgré tout assez maigre, selon Patrick Toulmet. "Ça manque dans cette campagne. (...) On représente 10 millions de personnes, en France".





Être obligé d'aller au-delà des frontières hexagonales pour se soigner constitue l'une des grandes problématiques des personnes en situation de handicap. "Je l'ai dit à Emmanuel Macron. Il y a environ 200.000 personnes en attente d'une place dans un établissement spécialisé sur l'autisme. Est-ce qu'il est normal que l'on place nos jeunes en Belgique, en Suisse, et que l'État français paye ? Ce n'est pas normal", regrette Patrick Toulmet.

Tout en assurant qu'il veillera à "titiller" Emmanuel Macron sur le sujet si ce dernier est élu, Patrick Toulmet constate que les précédents gouvernements n'ont que très peu fait avancer la cause. Il souligne toutefois l'action de Jacques Chirac. "En 2005, des lois ont été très bien faites. (...) Le président Chirac avait été sensibilisé lui-même après un accident en voiture. Il savait la galère que c'était pour descendre le perron de la mairie de Paris avec ses deux cannes. Il m'avait dit : "Quelle galère quand on est handicapé". Il a sorti de belles lois et de beaux textes, sauf qu'ils ne sont pas appliqués".



Pour enfin aider les handicapés, Patrick Toulmet demande "absolument" de "gros efforts" mais "pas de nouvelles lois". Il demande simplement que la législation existante soit appliquée : "On a reporté toutes les lois. C'est scandaleux parce qu'on a l'impression à chaque fois que ce n'est pas un sujet".