publié le 06/04/2017 à 09:47

Jean-Luc Mélenchon profite-t-il des récents débats organisés en vue de l'élection présidentielle ? Si le lien de causalité ne peut pas être clairement établi, deux nouvelles enquêtes d'opinion, parues ce jeudi 6 avril, démontrent que le leader de la France insoumise talonne et pourrait peut-être dépasser François Fillon, terminant ainsi troisième de la course à l'Élysée.



À 17 jours du premier tour du scrutin, un sondage Harris Interative réalisé pour France Télévisions* confirme la tendance à la hausse pour Jean-Luc Mélenchon. Il gagne 3,5 points et atteint la barre des 17%, juste derrière François Fillon qui stagne à 18%. Devant eux, Emmanuel Macron, qui culmine à 25% des intentions de vote au premier tour, et Marine Le Pen, qui le suit de près avec 24%. Si Jean-Luc Mélenchon gagne du terrain, Benoît Hamon en souffre et perd 3,5% points, pour passer en dessous de la barre des 10%. Au premier tour, il recueillerait seulement 9% des voix.

Derrière les cinq, qualifiés de "gros candidats", arrive Nicolas Dupont-Aignan, qui dispose de 3% des intentions de vote selon cette enquête. Les 5 autres candidats - Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et François Asselineau - ne feraient pas plus de 1% chacun.

La percée de Jean-Luc Mélenchon

Les résultats d'un autre sondage, réalisé par l'institut Elabe** pour le compte de L'Express et BFMTV vont également dans ce sens. Selon cette seconde enquête d'opinion, le score du fondateur d'"En Marche !" et celui de la présidente du Front national, leaders des sondages depuis plusieurs semaines, reste étal avec 23,5% chacun d'intentions de vote au premier tour. Une baisse de deux points pour Emmanuel Macron. François Fillon conserve sa troisième place et gagne un point. 19% des sondés voudraient lui accorder leur vote au premier tour du scrutin.



Jean-Luc Mélenchon le talonne toujours avec 17% des intentions de vote et confirme sa percée, suivi par Benoît Hamon qui là non plus, ne dépasse pas les 9%. Selon cette enquête, Nicolas-Dupont Aignan atteint les 4,5% d'intentions de vote, suivi Par Philippe Poutou (1,5%), Jean Lassalle et Nathalie Arthaud (1% chacun), puis François Asselineau et Jacques Cheminade, qui clôturent le classement avec environ 0,5 d'intentions de vote chacun.



* Le sondage Harris Interactive a été réalisé en ligne sur un panel de 6.274 personnes, entre le 3 et le 5 avril 2017. Celui d'Elabe a quant à lui été réalisé

** L'enquête Elabe a été effectuée sur un échantillonnage moins large, auprès de 995 personnes inscrites sur les listes électorales. La marge d'erreur est de 1,4 à 3,1 points.