publié le 17/05/2018 à 07:22

Ce jeudi 17 mai dans L'Émission politique de France 2, on retrouvera en plateau les cinq principaux chefs de partis : Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et Christophe Castaner. La chaîne voulait faire un coup, un an après l'élection d'Emmanuel Macron.



Mais que ce fut laborieux en coulisses d'organiser cette rencontre. D'ailleurs ce ne sera pas une rencontre, puisque les cinq invités seront reçus chacun leur tour. Ils auront des loges différentes. Et ceux qui ne veulent pas se croiser ne se croiseront pas. France 2 avait promis initialement un "débat" aux téléspectateurs. Ce sera finalement une série d'entretiens. Vous me direz que c'est toujours mieux que rien, car cette émission a failli ne jamais voir le jour.

Il y a ceux qui ont dit "oui" tout de suite pour débattre : Laurent Wauquiez, Marine Le Pen et Olivier Faure. Ils n'avaient pas grand chose à perdre. Jean-Luc Mélenchon, lui, était déjà un peu plus réservé.

Castaner et Mélenchon unis pour faire pression

Le vrai problème c'était Christophe Castaner, invité à défendre le bilan du président. Le patron de La République En Marche a senti le piège, le traquenard. Seul contre tous, pas question de servir de défouloir pendant deux heures. Alors "c'est niet !". Il ne voulait pas de ce débat. Et l'Élysée non plus d'ailleurs !



Du coup, Castaner a même essayé de convaincre Mélenchon que c'était une mauvaise idée. Et voilà les deux hommes unis - ce n'est quand même pas tous les jours ! - pour faire pression sur France 2, qui propose alors d'inviter François Bayrou! Pour équilibrer un peu la balance. Le MoDem fait encore partie de la majorité. Mais pas de bol : le maire de Pau, lui non plus, ne se sent pas vraiment de venir défendre Macron.



La menace Ruffin a fonctionné

La chaîne se retrouve donc un peu au pied du mur, obligée de revoir sa copie. Du coup, elle oublie l'idée d'un débat. Elle n'a pas le choix : c'est ça ou rien. Est alors proposé l'idée d'une série d'entretiens, chacun son tour. Ce qui rend impossible la contradiction. Castaner accepte. Les autres aussi.



Même si Mélenchon, toujours lui, rechigne encore un peu. Alors là France 2 en a marre et y va au bluff : "Ce n'est pas grave, on va inviter François Ruffin". Or on sait qu'entre Ruffin et Mélenchon, chez les Insoumis, ce n'est pas le grand amour.



Et ça marche ! La menace Ruffin fonctionne. Et comme par miracle, Jean-Luc Mélenchon parvient à se rendre disponible. L'émission est sauvée ; le casting, préservé. Avec cette légère impression tout de même que l'Élysée aura en partie réussi à imposer la règle du jeu.