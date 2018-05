publié le 14/05/2018 à 07:15

"Liberté" : c'est le nom qui circule autour de ce huitième groupe parlementaire qui pourrait voir le jour très prochainement, alors que les députés font leur rentrée ce lundi 14 mai à l'Assemblée nationale, après deux semaines de pause.



Une quinzaine d'entre eux pourraient donc se regrouper sous cette bannière "Liberté", avec des profils, disons-le, très divers. Quinze, c'est le nombre minimum pour former un groupe. Des députés La République En Marche déçus, d'anciens socialistes, des radicaux, des centristes, des députés d'Outre-Mer, et même trois nationalistes corses : on ne voit pas très bien ce que tout ce petit monde peut avoir en commun, si ce n'est l'envie d'appartenir à un "groupe parlementaire".

Cela fait sans doute un peu "fourre-tout". Même si les organisateurs préfèrent parler, eux, d'un groupe "divers". Mais le problème, quand vous êtes groupe "divers", c'est que ce n'est pas facile de s'entendre sur une ligne politique commune.

Les Corses, par exemple, n'ont toujours pas pardonné au centriste Charles de Courson d'avoir fait voter la fin de l'exonération de TVA sur le vin produit sur l'Île de Beauté. Or ils vont devoir s'entendre s'ils veulent faire partie du même groupe. Tout ça se discute et se négocie.



"Cela avance vite", confie l'un des députés. Tous ont profité des ponts du mois de mai pour se parler au téléphone. Et puis ils vont se revoir dès lundi à l'Assemblée. Une réunion aura lieu mardi 15 mai, pour essayer justement de régler les derniers détails et de tenter d'établir les bribes d'une charte commune.

Un poids politique supplémentaire

Pourquoi autant d'empressement à former un groupe ? Cela change tout en fait à l'Assemblée. D'abord plus de moyens : de l'argent, des locaux, des bureaux pour se réunir. La possibilité d'embaucher des collaborateurs pour vous aider à travailler sur les textes.



Et puis surtout du temps de parole, la possibilité de poser des questions. Ça c'est précieux, parce que ça vous donne un poids politique. Regardez le Front national : ils sont sept députés, dont Marine Le Pen. Et pourtant on ne les entend presque jamais à l'Assemblée, parce qu'ils n'ont pas de groupe. Ils sont ce qu'on appelle des "non-inscrits", ce qui les rend quasiment invisibles.