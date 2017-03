publié le 20/03/2017 à 08:01

Au lendemain des attaques formulées par Benoît Hamon à l'encontre d'Emmanuel Macron lors de son meeting à Bercy, le socialiste Julian Dray a tenu à souligner que, pour lui, le candidat "En Marche !" ne constitue pas l'adversaire principal de la gauche. "Je ne considère pas que l'adversaire principal, dans le moment qui vient, ce soit Emmanuel Macron", a-t-il affirmé au micro de RTL. Et Julien Dray de préciser : "J'ai des divergences avec Macron, je ne suis pas d'accord avec son programme, je ne suis pas macroniste, je suis socialiste".



Proche de François Hollande et figure de la gauche, Julien Dray a appelé le vainqueur de la primaire socialiste a œuvrer davantage pour le rassemblement de la gauche. "Moins de comportement caporaliste et plus de comportement politique", a-t-il lancé. Le socialiste a en quelques sorte dessiné la feuille de route que devrait emprunter Benoît Hamon pour espérer passer le premier tour de l'élection présidentielle.

"Je lui demande de s'affronter à la droite et à l'extrême droite et de le faire clairement en montrant que c’est que la gauche (...) et de ne pas considérer que Macron est le pire adversaire dans cette campagne", a estimé Julien Dray. Allusion certaine aux propos de Benoît Hamon, dimanche 19 mars, qui a, lors de son grand meeting à Paris, accusé le candidat d'"En Marche !" de représenter le "parti de l'argent". "Je dis que le rôle de la gauche c'est de le ré ancrer dans une majorité, ce n’est pas de le laisser partir, c'est donc pas de jeter des anathèmes", a lancé Julien Dray. Quant à Jean-Luc Mélenchon ? "Il faut l'interpeller en lui disant quelle est la responsabilité qu'il veut prendre dans cette élection, a estimé le socialiste. Le débat doit avoir lieu sur le fond".