publié le 09/03/2017 à 11:10

Derrière les affaires Fillon qui impliquent des soupçons de trafic d'influence et de détournements de fonds publics, se pose notamment la question de la rémunération des personnalités politiques. Un débat qui amène Julien Dray à s'interroger sur le besoin d'augmenter le salaire des députés, touchant actuellement environ 5.000 euros mensuels. "Soyons sérieux, si on veut régler le problème de corruption, un député a besoin de 9.000 euros net par mois", dit le socialiste dans des propos rapportés par Le Point.



En parallèle, Julien Dray se prononce en faveur d'une réforme visant à réduire les possibilités de conflits d'intérêt : "La première chose à faire, c'est d'interdire aux parlementaires toute autre fonction que la leur. Donc impossible pour un député ou un sénateur d'exercer une profession, de diriger une boîte de conseil, sauf à travailler à titre gratuit. Je pense, par exemple, aux médecins qui pourraient continuer à opérer pour ne pas perdre la main. Mais, dans ce cas, ils ne seraient pas payés". Il milite également pour l'interdiction pour un parlementaire d'employer des membres de sa famille, comme le propose notamment Emmanuel Macron. "Quand on aura fait ça, alors on pourra proposer d'allouer une rémunération de 9 000 euros net aux parlementaires et une enveloppe de 3 000 euros mensuel de frais divers", dit le fondateur de SOS Racisme.

Ces propos font écho à une déclaration de l'essayiste Alain Minc, récent soutien d'Emmanuel Macron : "Je pense qu'il faudrait indexer la rémunération des parlementaires sur celle des plus hauts fonctionnaires. C'est de l'ordre de 10.000 euros".