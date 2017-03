publié le 20/03/2017 à 08:33

Nous sommes à cinq semaines du premier tour de l'élection présidentielle, qui se déroulera le 23 avril prochain. Selon une étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po (Cevipof) publiée par Le Monde, 32 % des Français pourraient décider de bouder les urnes. Soit une progression de l'intention d'abstention de 13 points par rapport à 2012. Un chiffre énorme que Martial Foucault, directeur du Cevipof, commente lundi 20 janvier au micro de RTL.



"C'est un chiffre considérable à quelques jours du premier tour, reconnaît le spécialiste. En général, on a un démarrage toujours lent. S'il rappelle que l'intention d'abstention n'est pas nouvelle, il précise qu'il devrait tendre à baisser petit à petit, ce qui n'est pas le cas cette année : "Tant que la campagne n'est pas installée et tant que les candidats n'ont pas exprimé leur position, leur programme, il y a toujours une tentation de démobilisation. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'échéance, on avait observé par le passé un taux de participation potentielle beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui." Pour lui, "à 35 jours du premier tour, on aurait pu observer un taux autour de 20 % d'abstention et non pas 32."

Le point essentiel, c'est ce niveau de défiance vis-à-vis de la politique, une sorte de fatigue ou de malaise. Martial Foucault Partager la citation





Comment expliquer qu'une si grande part de la population française soit indécise ? Selon Martial Foucault, il tient en partie à certains paramètres de la campagne présidentielle 2017 : "On a évidemment une campagne totalement inédite, avec des affaires pour le candidat des Républicains, avec un candidat Emmanuel Macron dont personne n'a forcément aujourd’hui une connaissance parfaite de son programme, et je pense que le point essentiel c'est ce niveau de défiance vis-à-vis de la politique, une sorte de fatigue ou de malaise."