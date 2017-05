Julien Dray s'inquiète de la "triplette" de droite au gouvernement

publié le 22/05/2017 à 09:04

Une semaine après la nomination du premier ministre, les interrogations demeurent toujours dans les rangs socialistes. Et les arrivées de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin à Bercy n'ont pas arrangé les choses. "Vous avez un gouvernement et vous avez trois postes clés tenus par des gens de droite, sans leur faire injure. Ils ont dit des choses qui correspondent à leurs idées donc il faut un contre-poids", clame Julien Dray au micro de RTL. Avant de poursuivre : "Dans les fonctions régaliennes, on a mis des gens de gauche mais dans les fonctions économiques et sociales, on a mis des gens de droite".



Le député socialiste s'inquiète dès lors de cette "triplette" qui va mettre en oeuvre "une politique libérale, donc de droite". C'est pourquoi Julien Dray se tourne directement vers les élections législatives refusant de donner une majorité trop large à Emmanuel Macron. "Comme disait François Mitterrand, il n'est jamais bon qu'un parti est la majorité absolue et sur le fond, il avait raison (...) Nous sommes dans une opposition constructive et il faut se donner les moyens que les choses aillent bien pour nos concitoyens", affirme-t-il.



Les partis doivent se rénover mais je crois aux clivages politiques Julien Dray





La fin des partis n'est donc pas d'actualité pour ce proche de François Hollande. "Je ne crois pas que la gauche et la droite disparaissent comme cela d'un coup de craie. Je me méfie toujours de ceux qui veulent détruire les partis car dans toutes les démocraties où on a supprimé les partis politiques, on a vu naître les mouvements populistes", assure-t-il. Il enchaîne : "Les partis doivent se rénover, se transformer mais je crois aux clivages politiques même s'il ne faut pas être sectaire".

Quant à la situation du Parti socialiste, Julien Dray évoque un parti "dans un état de difficultés extrêmes" mais demande aux élus socialistes "d'assumer leur étiquette". "Ce n'est pas honteux de défendre ce qui a bien marché", lance-t-il avant de conclure qu'il n'est cependant "pas toujours facile d'être socialiste".