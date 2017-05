publié le 20/05/2017 à 18:40

Qui a détourné les affiches de campagne de Patrick Mennucci ? Le député socialiste sortant dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône a vu le slogan de ses affiches transformé de "Un député de gauche pour Marseille" à "Un député de gauche pour Macron !".



Le député sortant, qui affronte le leader de la France insoumise et ex-candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, dans le cadre des législatives les 11 et 18 juin prochains, a dénoncé sur Twitter une "manipulation" et a manifestement sa petite idée sur les auteurs de ce détournement.

Le socialiste n'a pas hésité à accuser directement des militants de la France insoumise. "Manipulation des insoumis sur mes affiches : ils rajoutent Macron alors que mon slogan est "un député de gauche pour Marseille", a-t-il rédigé dans un message sur Twitter, samedi 20 mai.

Manipulation des insoumis sur mes affiches: ils rajoutent macron alors que mon slogan est "un député de gauche pour Marseille" pic.twitter.com/DS36jJ4ZG7 — Patrick Mennucci (@patrickmennucci) 20 mai 2017

Visiblement très agacé par ce qu'il a qualifié de "manipulation", Patrick Mennucci a martelé sur le réseau social qu'il n'incarnait en rien un soutien au président de la République. "Je le répète : je ne serai pas dans la majorité d'Emmanuel Macron".

Je le répète: je ne serai pas dans la majorité d'Emmanuel Macron — Patrick Mennucci (@patrickmennucci) 20 mai 2017