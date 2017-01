Journal de 12h30 : la classe politique rend hommage à François Chérèque

REPLAY - L'ancien secrétaire de la CFDT est décédé des suites d'un cancer, lundi 2 janvier. Il avait 60 ans.

par Christelle Rebière , Vincent Parizot publié le 02/01/2017 à 13:08

François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé lundi 2 janvier à la suite d'un cancer contre lequel il se battait depuis un an et demi. Né le 1er juin 1956, la France découvre le Nancéien en 2002 lorsqu'il prend la tête de la CFDT. Il avait suspendu ses activités en septembre 2015 pour suivre un traitement de chimiothérapie et quitté ses fonctions à la tête du Haut commissaire à l'engagement civique en juin 2016 pour "raisons de santé".



"Avec François Chérèque s'éteint un grand syndicaliste, un homme de progrès, un ami. Mes pensées vont à sa famille, aux militants de la CFDT", a réagi sur Twitter Manuel Valls, ex-Premier ministre, candidat à la primaire organisée par le PS. Emmanuel Macron s'est pour sa part "ému de la disparition de François Chérèque, qui a consacré sa vie à transformer la réalité dans le sens de l'intérêt général. J'ai une pensée pour sa famille, ses proches, notamment à la CFDT, et pour tous ceux à qui, comme moi, il manquera". Quant à François Bayrou, il a salué une "haute figure d'un syndicalisme du concert et de l'action".

À écouter également dans ce journal :

- Attentat à Istanbul : huit personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lundi 2 janvier à Istanbul dans le cadre de l'enquête sur l'attentat revendiqué par l'État islamique contre une discothèque huppée de la métropole turque, a rapporté l'agence de presse Dogan. Il s'agit des premières interpellations en lien avec l'attaque survenue pendant la nuit du Nouvel An qui a fait 39 morts.



- Irak : Le groupe État islamique a, par l'intermédiaire de son agence de propagande Amaq, revendiqué l'attentat commis à Bagdad lundi qui a tué 32 personnes, au moment où le président français François Hollande effectuait une visite dans la capitale irakienne.



- Syrie : Toujours officiellement en vigueur en Syrie, après trois jours d'équilibre précaire, la trêve parrainée par la Russie est plus que menacée, malgré le soutien de l'ONU, les combats se poursuivant sur plusieurs fronts entre régime et rebelles.



- Circulation : la journée de lundi a été classée orange dans le sens des retours par Bison Futé, en raison de la fin des vacances d'hiver. "La circulation sera dense dans l'après-midi pour les derniers retours des vacances vers les grandes métropoles cumulés avec les déplacements habituels", prévient Bison Futé.



- Vendée Globe : le Britannique Alex Thomson (Hugo Boss) a remis un petit coup de pression sur Armel Le Cléac'h (Banque Populaire VIII) en tête du Vendée Globe, revenant à moins de 160 milles du Français, lundi à 09h, peu de temps après l'abandon officiel de l'Irlandais Enda O'Coineen.