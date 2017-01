Une attaque à main armée dans une discothèque d'Istanbul a fait 39 morts et 65 blessés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre.

Crédit : AP/SIPA Les ambulances devant la discothèque d'Istanbul attaquée le soir du 31 décembre 2016

Une nuit de la Saint-Sylvestre très meurtrière à Istanbul. Une célèbre discothèque de la ville a été la cible d'une attaque terroriste faisant au moins 39 morts et 65 blessés. Parmi les victimes, au moins 15 personnes de nationalité étrangère ont été recensées alors que le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, a annoncé la mort d'une Franco-Tunisienne. Le quai d'Orsay avait annoncé auparavant que trois Français avaient été blessés dans l'attaque.



Le parquet de Paris a annoncé dimanche l'ouverture d'une enquête au lendemain de l'attentat. L'enquête, confiée à la Sdat (Sous-direction antiterroriste) et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), ouverte pour assassinats et tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, est classique du fait de la présence de ressortissants français parmi les victimes.



Dans la nuit du 31 décembre, alors que la Turquie basculait en 2017, un homme déguisé en père Noël a pénétré dans la discothèque le Reina avant de tirer sur la foule avec son fusil d'assaut. En fuite, il est activement recherché par les forces de l'ordre. Pour l'heure, l'attentat n'a pas été revendiqué.