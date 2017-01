Cet attentat à la voiture piégée perpétré par un kamikaze survient le jour de la visite de François Hollande dans la capitale irakienne.

Crédit : AFP Les voiture brûlées des attentats de Bagdad, le 14 avril 2015 (illustration)

par Félix Roudaut , Avec AFP publié le 02/01/2017 à 10:38

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Deux jours après le double attentat sanglant qui a fait une trentaine de morts sur un marché bondé, Bagdad est à nouveau frappé par le terrorisme. Selon un bilan encore provisoire, au moins 32 personnes ont trouvé la mort et 61 blessées, lundi 2 janvier, dans une attaque perpétrée par un kamikaze conduisant une voiture piégée dans un quartier à majorité chiite de la ville. De nombreuses victimes sont des travailleurs journaliers qui attendaient d'être embauchés sur une place de Sadr City, un quartier situé dans le nord-est de la capitale, théâtre de fréquents attentats meurtriers.



Le groupe djihadiste a revendiqué l'attaque. C'est la deuxième revendication de cette journée de la part des terroristes, après celle de l'attentat d'Istanbul survenu lors du réveillon du Nouvel an, qui a fait au moins 39 morts. Cet attentat survient le jour de la visite de François Hollande à Bagdad. Le chef de l'État avait jugé un peu plus tôt dans la matinée qu'"agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir d'autres actes terroristes" en France.



Samedi 31 décembre, à la veille du Nouvel An, un double attentat revendiqué par l'État islamique dans un marché très fréquenté du centre-ville a fait 27 morts et des dizaines de blessés. Le pays est régulièrement touché par des attentats à la bombe ou à la voiture piégée. Ils sont généralement revendiqués par le groupe jihadiste sunnite qui considère les musulmans chiites, majoritaires en Irak, comme des "hérétiques".