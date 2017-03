publié le 16/03/2017 à 15:43

Après le Liban, l'Angleterre ou encore l'Algérie, Emmanuel Macron se rend en Allemagne, ce jeudi 16 mars. Il s'entretiendra pour la première fois avec la chancelière Angela Merkel, qu'il n'avait pas pu croiser lors de sa précédente visite début janvier. Celui qui a affirmé "vouloir restaurer la confiance avec les Allemands en faisant des réformes sérieuses" aura un planning chargé : après son entrevue avec la chancelière, il rencontrera également le nouveau président de la République Frank-Walter Steinmer, puis débattra avec le philosophe Jürgen Habermas et le ministre des Affaires étrangères, le social-démocrate Sigmar Gabriel. Mais à moins de 38 jours de la présidentielle, que va concrètement chercher Emmanuel Macron en Allemagne ?

Une crédibilité à l'étranger

Sa dernière visite dans un pays étranger s'était soldée par une polémique. Le candidat d'"En Marche !" avait ainsi qualifié de "crime contre l'humanité" et de "vraie barbarie" la colonisation française alors qu'il se trouvait en Algérie. En Allemagne, Emmanuel Macron va mettre l'accent sur sa volonté de travailler avec le pays, un point essentiel qui lui permettra d'asseoir sa stature internationale. "Il souhaite se donner une dimension internationale sans prendre de risques", expliquait un ambassadeur en février au journal L'Opinion.

"Il a le sentiment que c’est une des faiblesses de son statut. Il est ouvert, se pose des questions et aborde la politique étrangère avec un regard assez neuf", poursuit-il. Selon un chercheur, Emmanuel Macron "est encore dans une phase d’écoute et de construction d’identité. Pour l’instant, l’approche économique prime dans les relations internationales. Un biais qu’il cherche à corriger en consultant énormément. Et ceux qu’il voit essayent de le ramener vers la géopolitique", confie le spécialiste à L'Opinion. Mais le candidat compte surtout sur cette visite outre-Rhin pour ne plus être perçu comme un ovni dans le paysage politique, mais bien comme le futur président de la République française.

Asseoir sa popularité auprès des Allemands

"Très préoccupés par la présidentielle française", les allemands regardent avec "beaucoup de curiosité" ceux qui pourraient empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, estimait dans Le Monde le journaliste allemand Stefan Ulrich. Après les déboires judiciaires de François Fillon, leur regard se porte donc naturellement sur Emmanuel Macron, qu'ils voient "comme un européen modéré et libéral, qui peut être capable de faire des réformes et de moderniser son pays", ajoute-t-il.



Et le candidat a réussi à se faire une place de choix dans les médias allemands, qui ne tarissent pas d'éloges à son sujet. Alors qu'il était encore ministre, le quotidien Handelsblatt le comparait à "un enfant prodige" ou encore "une star". Quelques mois plus tard, le célèbre Spiegel parlait d'une personnalité "nouvelle", "charismatique" et "charmante". L'hebdomadaire n'a pas non plus hésité à le qualifier de "messie" centriste. Enfin, le journal d'analyse politique Die Zeit s'est également montré très enthousiaste, estimant qu'Emmanuel Macron était le seul à pouvoir redonner aux Français et aux Allemands "une raison" de "s'intéresser à la politique française".

Des soutiens politiques

Avant lui, seul François Fillon avait eu le privilège d'être reçu par Angela Merkel. La chancelière avait toutefois indiqué qu'elle rencontrerait tous les candidats à la présidentielle qui le souhaitaient, à l'exception de Marine Le Pen. Mais cet entretien avec Emmanuel Macron ne devrait pas se solder par un soutien d'Angela Merkel, a indiqué une porte-parole du gouvernement allemand. Il s'agirait plutôt de soigner "les relations avec la France".



De toute façon François Fillon en est persuadé : la chancelière roule pour lui, même si elle ne lui a pas apporté publiquement son soutient comme elle avait pu le faire pour Nicolas Sarkozy en 2012. "Je sais ce qu’elle pense, je sais de quel côté balance son cœur, je sais quel est son projet économique et politique, et il est en concordance avec le mien", a affirmé le candidat de la droite. Selon Le Point, il aurait d'ailleurs tout fait pour empêcher l'entretien d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron, via les eurodéputés LR.



Mais tout n'est pas perdu pour le candidat "En Marche", qui pourra compter sur ses très bonnes relations avec Sigmar Gabriel, l'actuel ministre des Affaires étrangères qu'il doit également rencontrer. Les deux hommes avaient notamment signé une tribune commune pour une renforcement de la zone euro en juin 2015, lorsqu'ils occupaient tous les deux le poste de ministre de l'Économie dans leur pays respectif.



Autre élément qui pourrait jouer en faveur du candidat "En Marche" pour un éventuel soutien de la chancelière, Emmanuel Macron avait salué la politique d'accueil d'Angela Merkel en faveur des migrants, critiquée de toutes parts à l'époque. Il l'avait remerciée d'avoir "sauvé nos valeurs communes". Enfin, celle qui redoute la victoire de Marine Le Pen pourrait bien voir en Emmanuel Macron la meilleure chance de faire obstacle à la candidate du FN en avril prochain.