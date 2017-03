Présidentielle 2017 : Bayrou va enfin mouiller la chemise pour Macron

et Loïc Farge

publié le 16/03/2017 à 07:06

Le premier meeting commun entre François Bayrou et Emmanuel Macron aura lieu vendredi 17 mars à 18h30 à Reims. Le leader du MoDem y parlera notamment d'identité, selon nos informations. Jusqu'ici, les deux alliés pensaient plutôt faire un déplacement à Pau, chez François Bayrou. "Mais Reims, c'est un lieu symbolique", confie l'élu centriste. Pour rappel, Reims est la ville ou étaient sacrés les rois. Rassurez-vous : le meeting n'aura pas lieu dans la cathédrale.



Mais en tout cas, depuis quelque temps, certains dans le mouvement "En Marche !" s'interrogeaient sur le rôle et l'implication réelle de François Bayrou. Les voilà rassurés. D'autant qu'avec Emmanuel Macron, ils se voient presque tous les jours. Et quand ils ne se voient pas, ils s'appellent au moins trois fois dans la journée.

D'après LCI, le secrétaire d'État aux Sports Thierry Braillard va rejoindre Emmanuel Macron. Et ce alors que le Parti radical de gauche, auquel il appartient, vient de signer un accord avec le Parti socialiste.