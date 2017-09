publié le 16/09/2017 à 17:02

Qui pour incarner la gauche des années à venir ? À cette question, les Français répondent, dans un sondage* BVA pour L'Obs publié ce samedi 16 septembre, que Jean-Luc Mélenchon est la personnalité qui serait le plus à la hauteur de l'enjeu. Derrière lui viennent Arnaud Montebourg et Bernard Cazeneuve. Les sympathisants de gauche placent pour leur part Benoît Hamon en deuxième position.



Ils sont 34% des sondés à citer le député la France insoumise des Bouches-du-Rhône, devant Arnaud Montebourg (20%) et Bernard Cazeneuve (16%). Parmi les sympathisants de gauche, Jean-Luc Mélenchon arrive largement en tête (51%), devant Benoît Hamon (31%) et l'ancienne ministre Christiane Taubira (24%).



D'autre part, 45% des personnes interrogées estiment que le Parti socialiste devrait dans les prochaines années "se rapprocher" d'une autre formation : 23% de La France insoumise, 15% de La République en marche et 12% d'Europe Ecologie-Les Verts.

Un éventuel changement de nom du Parti socialiste est souhaité par 39% des personnes sondées, contre 47% qui y sont opposées. Parmi les sympathisants du PS, ils sont 55% "opposés" à cet éventuel changement de nom, contre 41% de "favorables" (4% ne se prononcent pas).



*Sondage réalisé sur internet du 14 au 15 septembre auprès d'un échantillon de 1.048 personnes (méthode des quotas).