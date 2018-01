Jean-Christophe Fromantin est l'invité de RTL

publié le 22/01/2018 à 07:03

"Je ne me retrouve pas dans cette France qui renonce, qui recule ou qui s'excuse." C'est par ces quelques mots, emplis de déception et publiés sur Twitter que Jean-Christophe Fromantin a réagi à l'annonce faite par Édouard Philippe de renoncer à candidater pour l'exposition universelle de 2025.



"La poursuite de cette candidature ne saurait prospérer sans le recours à une garantie publique", a avancé en guise de justification le Premier ministre dans une lettre publiée par le JDD. Un argumentaire qui ne satisfait pas Jean-Christophe Fromantin. Le maire (UDI) de Neuilly-sur-Seine comptait à l'inverse sur un sponsoring privé, qui aurait lancé l'exposition et engendré des recettes.

Il s'était d'ailleurs beaucoup investi. Après la promesse faite en 2015 par Emmanuel Macron de soutenir ce projet, l'édile avait promu le projet dans un tour de France. À l'international aussi, le dossier avait été présenté devant le Bureau international des expositions. Et la faiblesse du rayonnement des villes concurrentes, Osaka (Japon) Ekaterinenburg (Russie) et Bakou (Azerbaïdjan), incitait, en coulisses, à l'optimisme.

Beaucoup avancent l'investissement conséquent que réclame l'organisation des Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris en 2024 pour expliquer un tel rétropédalage.

