Nadine Morano, personnalité politique la plus détestée des Français

publié le 08/12/2017 à 15:51

Nadine Morano est en décembre 2017 la personnalité la plus détestée des Français, selon le baromètre politique YouGov pour Le HuffPost et CNews.



Anne Hidalgo fait quant à elle son entrée à la 5ème place dans le classement des personnalités politiques les moins aimées des Français. La maire de Paris ne bénéficie pas de la récente désignation de la capitale pour organiser les Jeux olympiques de 2024. Elle y rejoint Jean-François Copé (4ème), Manuel Valls (3ème) et Marine Le Pen (2ème) qui complètent le "flop 5".

Nicolas Hulot est mieux loti. Pour le septième mois consécutif, l'actuel ministre de la Transition énergétique occupe la tête du sondage sur les personnalités politiques préférées des Français.

Derrière Nicolas Hulot, on retrouve : Laura Flessel (2ème), ministre des Sports, et Alain Juppé (3ème), ancien favori Les Républicains à la candidature à la présidence de la République. François Baroin et l'actuel ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian arrivent respectivement 4ème et 5ème dans le "top 5".

Exclusif: Comme dirait Chirac ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Le langage de vérité dans le débat public dérange tellement les journaleux moutonniers gauchistes qu'ils ne savent plus quoi vomir comme honteuse propagande. #dupederien pic.twitter.com/sdaTRqlBVm — Nadine Morano (@nadine__morano) 7 décembre 2017

Le sondage réalisé sur 1.006 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, les 29 et 30 novembre 2017, selon la méthode des quotas.