publié le 06/01/2018 à 03:22

Bref échange de gentillesses, ce vendredi 5 janvier sur Twitter. Manuel Valls n'a pas apprécié d'être mis en vedette par un tweet des Inrocks. Le magazine, pour accompagner la publication d'un article intitulé "L'alcool pourrait causer des dommages génétiques irréversibles", a choisi une photo du député de l'Essonne, un verre de vin à la main. Une référence à laquelle l'ancien Premier ministre a rapidement réagi:



"Je savais que ce magazine me considérait comme un adversaire politique. Mais là on dépasse toutes les bornes... J'attends une explication... rapide", s’est-il énervé sur le réseau social. Rapidement, Les Inrocks ont répondu au tweet de Manuel Valls, assurant qu'il s'agissait d'une "illustration humoristique" et pas d'une "attaque". "Vous n'êtes pas notre adversaire", ont-ils ajouté.

C'est une illustration humoristique, en aucun cas une attaque. Vous n'êtes pas notre adversaire. — les inrocks (@lesinrocks) 5 janvier 2018

Des mots qui n'ont en rien apaisé le courroux de l'homme politique. "Mais bien entendu et en plus il faut vous croire..., a-t-il réagi, avant de poursuivre : "Au vu des couv' de ces dernières semaines et des prises de position des uns et des autres, je confirme qu'il y a bien un esprit 'Charlie', celui du 11 janvier 2015, et un 'humour' très particulier, celui des Inrocks... Chacun appréciera".

Mais bien entendu et en plus il faut vous croire ...au vu des couv de ces dernières semaines et des prises de position des uns et des autres, je confirme qu’il y a bien un esprit “Charlie”,celui du 11 janvier 2015,et un”humour”très particulier,celui des Inrocks..chacun appréciera https://t.co/eoE3ufXDod — Manuel Valls (@manuelvalls) 5 janvier 2018

Détracteurs et soutiens

Plusieurs internautes ont choisi d'ironiser sur l'agacement de Manuel Valls. L'homme politique s'est plusieurs fois posé comme un fervent défenseur de la liberté d'expression et de la caricature. Deux valeurs qu'il présentait en 2012 comme des "droits fondamentaux", comme le rapportait Le Point.

Ah @manuelvalls n'est plus Charlie des que l'humour le vise ... Hypocrisie j'ai niveau ... #Valls pic.twitter.com/8JDzpkxRkt — HDG (@hdgremix) 5 janvier 2018

Le député de l'Essonne a malgré tout pu compter sur plusieurs soutiens, d'anonymes comme de personnalités. "Quelle honte, Les Inrocks", a notamment tweeté Anne Sinclair, qualifiant cette illustration d'"acharnement (...) indigne" : "Après la une sur Cantat, on pouvait espérer que vous vous fassiez tout petits..."

Quelle honte, @lesinrocks! Cet acharnement contre @manuelvalls est tout simplement indigne. Après la une sur Cantat, on pouvait espérer que vous vous fassiez tout petits... https://t.co/qGbeghmXjO — Anne Sinclair (@anne_sinclair) 5 janvier 2018