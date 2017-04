Jean-Christophe Cambadélis est l'invité de RTL

publié le 25/04/2017 à 06:46

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, marqué par la qualification d'Emmanuel Macron (24,01%) et de Marine Le Pen (21,30%) et la défaite cuisante de Benoît Hamon (6,36%), la survie même du Parti socialiste est en jeu. Lucide, Jean-Christophe Cambadélis voit dans cette déroute historique "la fin d'une époque". Le Premier secrétaire du parti à la rose appelle ainsi à un "profond renouvellement" de sa famille politique. Dès lors, quels chantiers mettre en œuvre pour renforcer les fondations chancelantes du 10, rue de Solférino ?



La première vague de travaux devrait démarrer dès le 18 juin, date des élections législatives. Une séquence à haut risque pour un parti à l'agonie. Jean-Christophe Cambadélis, à l'instar de Stéphane Le Foll, souhaite que Bernard Cazeneuve conduise les opérations, même s'il n'entend pas lui-même se présenter. Au-delà, le Premier secrétaire espère que tous les députés élus sous l'étiquette PS siégeront dans le même groupe. Un vœu pieux ?

En attendant les législatives, le Parti socialiste appelle "à battre l'extrême droite" et donc "à voter" pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Cette prise de position a été unanime au sein du bureau national du PS et c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné", a déclaré le premier secrétaire du PS au micro de BFMTV. Le député de Paris s'attend-il à une bataille âpre entre l'ancien ministre de l'Économie et l'eurodéputée ?



