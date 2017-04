publié le 24/04/2017 à 14:25

Au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, le Parti socialiste s'est positionné en faveur d'Emmanuel Macron ce lundi 24 avril. "Nous appelons à battre l'extrême droite, Marine Le Pen, et donc nous appelons à voter Macron. Cette prise de position a été unanime au sein du bureau national du PS et c'est suffisamment rare pour que ce soit souligné", a déclaré, Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, au micro de BFMTV.



Alors que le candidat socialiste Benoît Hamon n'a capté qu'à peine plus de 6% des suffrages exprimés, le PS demande à ses militants "de s'engager dans la bataille". "Pour nous, c'est une nouvelle campagne qui commence, c'est une campagne que nous devons mener avec beaucoup de détermination, a ajouté Jean-Christophe Cambadélis. Il y aura pendant ces 15 jours des réunions du PS et un travail en profondeur pour préparer les élections législatives".

Il a affirmé vouloir "mettre au centre le PS, ses projets, son programme et essayer de faire en sorte que nous puissions, dans la mesure de nos possibilités aujourd'hui, rassembler le maximum de progressistes autour de nous". "Car nous ne pensons pas qu'Emmanuel Macron rassemblera les progressistes de gauche et nous ne pensons pas que Jean-Luc Mélenchon est en capacité de rassembler ceux qui viennent du centre", a-t-il précisé.