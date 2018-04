et La rédaction numérique de RTL

publié le 12/04/2018 à 20:03

"On n'a pas le droit de s'attaquer comme cela à une catégorie sociale", fustige Éric Woerth. Le député de l'Oise a réagi sur RTL à l'interview du chef de l'État ce jeudi 12 avril, en direct d'une école de l'Orne et diffusée sur TF1. L'ancien ministre du Travail est notamment revenu sur la hausse de la CSG de 1,7 points, voulue par le gouvernement et qui impacte les retraités.



"Il est à la peine là-dessus, c'est une erreur fondamentale", a affirmé Éric Woerth. "Comment peut-on dire que l'on n'oppose pas les Français les uns aux autres en allant prendre dans la poche des retraités pour reverser dans la poche des actifs ?", s'insurge-t-il. "Les retraités n'ont rien demandé", conclut-il.

Lors de son intervention, Emmanuel Mavron a remercié les retraités pour "leur effort", et a assuré n'avoir "jamais pris un retraité pour un portefeuille".