publié le 13/04/2018 à 08:46

"Depuis le début nous discutons, continuons à discuter." Invité de RTL vendredi 13 avril, Laurent Berger a salué les "premières avancées" du gouvernement concernant la réforme de la SNCF, et a demandé la poursuite des négociations. Il faut écouter "ce que les fédérations de cheminots ont à dire", a-t-il insisté.



Demande principale : établir un "cadre social" pour garantir les droits des salariés de l'entreprise face à l'ouverture de la SNCF à la concurrence. Pour cela, Laurent Berger souhaite "une convention collective de haut niveau pour tous les travailleurs ferroviaires".



Emmanuel Macron a annoncé jeudi, lors de son interview, que la dette de la SNCF serait reprise progressivement et que 10 millions d'euros par jour sur dix ans seraient investis pour rénover le réseau. Laurent Berger demande que ces investissements soient soient "beaucoup plus forts sur les lignes du quotidiens", qui sont les plus utilisées.



"Maintenant il faut aller plus loin sur les autres sujets", a conclu le secrétaire général de de la CFDT, quatrième syndicat de cheminots.