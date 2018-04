publié le 11/04/2018 à 09:57

Il est désormais possible de réserver un TGV pendant la grève. La SNCF a mis en ligne mardi 10 avril une liste de 100 TGV qu'elle garantit de faire rouler vendredi 13 avril, jour de grève, et 100 autres prévus pour le samedi.



Depuis le début de la grève perlée des cheminots, qui cessent le travail deux jours sur cinq, l'entreprise ferroviaire bloquait la réservation des trains les jours de grève, en les affichant comme "complets". Précaution prise par la SNCF pour éviter de se retrouver submergée de voyageurs qu'elle ne serait pas en mesure de transporter. Les trains n'étaient ouverts à la réservation que la veille, lorsque le nombre de grévistes était connu.

La direction de la SNCF commence à avoir du recul et une maîtrise plus forte de la situation. Après deux séquences de grève, elle peut mieux anticiper qui fera ou pas grève, lui permettant ainsi de garantir la circulation de ces TGV avant même que les grévistes ne se déclarent.

Les trains d'avril rouverts à la réservation

Les prochains jours de grève sont prévus pour vendredi 13 et samedi 14 avril, pile pendant les départs en vacances de la zone C (région parisienne, Montpellier et Toulouse) et pour la deuxième semaine de la zone A (Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers).



Pour le reste du mois d'avril, certains TGV ont également été de nouveau ouverts à la réservation. Les trains n'affichent donc plus "complets" sur le site Oui.sncf, sauf s'ils le sont vraiment. Et la demande est forte, ils se remplissent vite.