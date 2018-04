publié le 22/04/2018 à 19:38

"Guillaume Pepy, de son point de vue, a gagné la bataille engagée avec les cheminots". L'avis de Christophe Jakubyszyn, éditorialiste politique à TF1 et LCI, est partagé par les journalistes présents sur le plateau du Grand Jury RTL / LCI / Le Figaro ce dimanche 22 avril, qui interrogeaient le PDG de la SNCF.



"Il a le sentiment qu'il tient le bon bout", ajoute Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro. Mais si le combat autour du statut des cheminots semble gagné pour le PDG de la SNCF, il reste la question de la reprise de la dette de l'entreprise publique par le gouvernement.

"Pour Guillaume Pepy, cette dette de 50 milliards d'euros, c'est la faute des politiques", rappelle Benjamin Sportouch, rédacteur adjoint du service politique de RTL. "Ça le sert de dire cela pour que le gouvernement reprenne la dette", ajoute Alexis Brézet.



"Le plus dur reste à faire pour Guillaume Pepy"

Mais pour Christope Jakubyszyn, le constat est simple : "Guillaume Pepy joue sur les deux tableaux. D'un côté, il est le concepteur de la réforme, et de l'autre, il est avec les cheminots pour réclamer les 50 milliards d'euros au gouvernement", affirme l'éditorialiste. "Les avantages d'être entre les deux, c'est de jouer les syndicats pour faire pression sur le gouvernement et vice-versa", ajoute Alexis Brézet.



"Le plus dur reste à faire pour lui", conclut néanmoins Benjamin Sportouch : "Il a encore besoin des syndicats pour négocier le principal : le pacte stratégique avec 30% d'économies."