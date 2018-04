publié le 22/04/2018 à 12:25

"Le trafic sera en amélioration" les lundi et mardi 23 et 24 avril. C'est ce qu'assure Guillaume Pepy ce dimanche 22 avril dans Le Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI. La circulation restera malgré tout très perturbée.



"40% des TER, RER et Transilien seront assurés ainsi que 40% des trains en région parisienne", a précisé le PDG de la SNCF. Concernant les trains longue distance, "30% des Intercités et 35% des TGV" seront en circulation. Pour Guillaume Pepy, "la grève s'érode lentement" et "les voyageurs en ont assez". Il évoque un taux de grévistes de 60% parmi les conducteurs contre plus 77% au début du mouvement. Sa volonté est "d'adapter le service pour les salariés les plus modestes" et "faire en sorte que les premiers trains soient présents".

"On se bat tous les jours pour les besoins des clients le week-end prochain. On va mettre l'essentiel de nos moyens samedi et dimanche, les 28 et 29 avril, avec plus de 250 TGV par jour", estime le PDG de la SNCF. Guillaume Pepy veut assurer de sa volonté de penser en priorité aux 4,5 millions de voyageurs quotidiens qui comptent sur le service public.