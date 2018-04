Guillaume Pepy est l'invité du "Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI"

publié le 18/04/2018 à 16:30

La SNCF a annoncé son intention de filialiser sa branche de fret ferroviaire, déficitaire et lourdement endettée, pour permettre sa recapitalisation et sa relance afin de "bâtir un plan d'affaires rentable".



L'idée est de renflouer Fret SNCF et de doter cette activité "d'une personnalité juridique propre, société dont le groupe public ferroviaire détiendrait 100% du capital", a indiqué la direction dans un communiqué. "SNCF Mobilités (l'entité chargée de la circulation des trains, NDLR) la conservera, et son activité sera autonomisée, comme ça se passe dans toute l'Europe", a expliqué à l'AFP Guillaume Pepy, le patron du groupe public.

Les performances de Fret SNCF sont actuellement noyées dans les comptes. Déficitaire depuis des années, la branche de fret ferroviaire de l'opérateur public a encore perdu l'an dernier 120 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 903 millions. Cette annonce survient quelques heures après qu'Édouard Philippe a demandé à la ministre des Transports Elisabeth Borne de préparer un nouveau plan de relance du fret ferroviaire, qui n'assure plus en France que 11% de transport de marchandises.

Guillaume Pepy, le patron de la SNCF est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires, il y répondra dimanche en direct à partir de 12h.