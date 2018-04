publié le 22/04/2018 à 15:11

Guillaume Pepy a assuré aller rencontrer mardi 24 avril les associations d'usagers régionales et locales pour voir avec elles ce qu'elles pensent du fonctionnement de la SNCF pendant la période de grève. "On pourra comme cela dès la semaine prochaine adapter notre mieux fonctionner et j'espère rendre encore un meilleur service", a assuré le PDG de la SNCF dans Le Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI.



Guillaume Pépy assure avant tout penser aux "4,5 millions d'usagers quotidiens, de gens qui comptent sur le service public". Il précise qu'il y a parmi eux des "salariés modestes qui n'ont pas de solution alternative". Pour les salariés franciliens qui ont un Pass Navigo, Valérie Pécresse a indiqué que s'il n'y avait pas de service minimum réel, il faudrait que la SNCF rembourse. "Il faut le décider en mettant tout le monde autour de la table, c'est ce que fera Valérie Pécresse, ce que feront les présidents de région", répond Guillaume Pepy.

Une grève avec une "pénalisation maximum des voyageurs"

Alors y aura-t-il bientôt un remboursement du Pass Navigo en Île-de-France ? "Je pense que la semaine prochaine, on en saura plus. Pour les voyageurs des grandes lignes, on a déjà pris les bonnes décisions. Tous les billets de grandes lignes sont échangeables et remboursables", élude le PDG de la SNCF.

"On saura la semaine prochaine, en travaillant avec la présidente de région et les présidents de région quels sont les dispositifs mis en place pour rembourser", répète le PDG de la SNCF. Néanmoins, quand on lui demande son avis, il est clair et tranché. "Moi je pense qu'il faut faire quelque chose", assure Guillaume Pepy. Selon lui, "cette grève a été inventée pour être une grève low cost pour les salariés mais avec une pénalisation maximum des voyageurs", surenchérit-il.