publié le 22/04/2018 à 14:38

En plus du stress dû au brevet, au baccalauréat ou encore aux partiels, les écoliers et étudiants habitant loin de leur centre d'examen devront également se soucier de leur trajet pour s'y rendre, en période de grève. Ils sont en effet quelques-uns à emprunter des trains régionaux pour rallier leur établissement.



"C'est une sujet sur lequel je me sens très responsable", a indiqué Guillaume Pepy dimanche 22 avril, sur le plateau du Grand Jury RTL / LCI / Le Figaro. Le PDG de la SNCF poursuit : "Personne n'admettrait qu'un jeune qui se présente à un examen le rate parce qu'il est arrivé en retard. C'est pour cela que nous avons pris deux décisions", a-t-il annoncé.

Il a ainsi expliqué qu'à partir de la semaine prochaine, un poste de commandement allait être créé pour garantir les trains qui desservent les centres d'examen les jours de grève, en concertation avec "les recteurs et les universités". Deuxième mesure annoncée par le PDG de la SNCF, l'accompagnement des élèves. "On les accompagnera dans les gares car cela va créer du stress", a-t-il ajouté. Les fameux gilets rouges seront chargés de cette mission, car, selon Guillaume Pepy, "personne n'incarne mieux qu'eux le service public".