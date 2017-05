publié le 07/05/2017 à 21:22

Ségolène Royal a salué "la victoire de l'audace, de l'imagination et d'une nouvelle espérance, en particulier pour les jeunes générations", après l'élection d'Emmanuel Macron au poste de président de la République française. Il faudra "construire une majorité présidentielle et parlementaire", a également estimé la ministre de l'Écologie de François Hollande.



Selon Ségolène Royal, la victoire d'Emmanuel Macron se décline en "trois événements historiques". En premier lieu, il s'agit selon elle d'un "changement de génération, avec un président qui a moins de 40 ans". "Il a aussi réussi à casser les oppositions traditionnelles droite gauche et une certaine forme de violence dans la politique", a-t-elle constaté, en disant que "cela lui fait plaisir". "Le temps est venu de travailler ensemble, de reconnaître les talents individuels", a enfin ajouté Ségolène Royal.

Interrogée pour savoir si elle fera partie de la majorité présidentielle, l'actuelle ministre a déclaré que le moment n'était pas encore venu de le dire.