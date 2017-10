Glyphosate : "Hulot l'a clairement emporté sur Travert", estime Alba Ventura

publié le 26/10/2017 à 08:09

L'Union européenne n'a pas trouvé mercredi 25 octobre de solution qui permette de rassembler une majorité d'États membres sur le sort du glyphosate, renvoyant la décision sur cet herbicide controversé, dont la licence expire en décembre, à une date ultérieure.



En coulisse, en France, c'est une autre bagarre qui s'est jouée au sein du gouvernement. Et c'est clairement Nicolas Hulot qui l'a emporté sur Stéphane Travert. La bataille a été rude entre le ministre de la Transition écologique et le ministre de l'Agriculture. Polie, mais rude. Chacun avançait ses pions.



Nicolas Hulot était dans une posture radicale, mais à la Hulot : sans agressivité et avec conviction. Il se bat pour que le glyphosate ne soit autorisé que pour trois ans, alors que l'autorisation de mise sur le marché c'était était ans jusqu'à présent. Stéphane Travert plaidait, lui, pour une nouvelle homologation du produit entre cinq et sept ans, car à ses yeux trois ans c'est trop peu pour que les agriculteurs puissent se retourner.

Tous les deux campaient sur leurs positions. Et tous les deux attendaient de voir de quel côté la décision de Bruxelles allait tomber. Quand Bruxelles a rendu son "avis", qui prévoyait une durée de cinq à sept ans, le ministre de l'Agriculture a cru avoir remporté son combat. Sauf que la Commission a décidé un report de sa décision. Trop de désaccords entre les États membres, et Bruxelles qui a du mal à trancher. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais là, c'est Hulot qui a recommencé à sourire.