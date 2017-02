INTERVIEW - Dans une tribune publiée dans "Le Monde", des députés PS invoquent un "droit de retrait" à l'égard de la campagne de Benoît Hamon et évoque leurs craintes concernant une "gauche radicalisée".

publié le 01/02/2017

La "gauche radicalisée". Le terme est encore moins tendre lorsque l'on sait que l'expression, qui vise Benoît Hamon, provient des rangs du Parti socialiste, actuellement en proie à de fortes dissensions idéologiques. Des députés, membres du courant des Réformistes du Parti socialiste, ont publié une tribune dans Le Monde, mardi 31 janvier. Ce courant du Parti socialiste a "soutenu loyalement le processus de réforme conduit par le président de la République pour redresser la France", peut-on notamment lire. 19 parlementaires avec, parmi eux, l'ancienne ministre Michèle Delaunay, députée de Gironde, et René Dosière, député de l'Aisne.



Dans ce texte, ils invoquent un "droit de retrait" à l'égard de la campagne du candidat à l'élection présidentielle, qui défend un programme auquel ils n'adhèrent pas. S'ils reconnaissent que la victoire de Benoît Hamon à la primaire élargie de la gauche est "nette", "légitime" et "incontestable", la condamnation du projet présidentiel du député des Yvelines est, elle aussi, sans appel. Les "réformistes" du parti à la rose dénoncent un "'projet de société' fondé sur une logique d'assistance généralisée et de dépréciation de la valeur travail". Une vision que le camp de Benoît Hamon réfute vertement.

"S'ils veulent un candidat social-libéral, autant soutenir Emmanuel Macron"

Contacté par RTL.fr, Régis Juanico, député de la Loire et porte-parole de Benoît Hamon lors de la primaire, estime que son candidat représente "la gauche de gouvernement et des idées nouvelles. Pas la gauche des utopies." Pour ce parlementaire, le groupe qui a rédigé la tribune n'a d'ailleurs "cessé de tirer vers la droite et les échecs [pendant le quinquennat écoulé, ndlr], avec la loi Travail, la loi Macron et le pacte de responsabilité. [...] S'ils veulent un candidat social-libéral, autant soutenir Emmanuel Macron." Régis Juanico semble par ailleurs s'amuser de leur souhait de se mettre en retrait de la campagne de Benoît Hamon. "Si j'avais dû le faire à chaque fois que j'étais minoritaire, je n'aurais pas fait beaucoup de politique", tacle-t-il, estimant que ce sont des "mauvais joueurs". Les règles de la primaire de la gauche prônaient le soutien du candidat victorieux. La paix n'est pas encore de mise, rue de Solférino.