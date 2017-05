publié le 16/05/2017 à 07:17

À quelques mois d'un congrès post-présidentielle qui s'annonce sanglant au Front national, et alors que l'accord passé dans l'entre-deux-tours entre le FN et Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, est définitivement tombé à l'eau, le vice-président du parti, qui fait l'objet d’un certain nombre de critiques en interne depuis le score décevant de Marine Le Pen, va créer cette semaine une association intitulée "Les Patriotes", selon le journal L'Opinion.



Officiellement, si Florian Philippot crée une nouvelle division au sein de son parti, c'est uniquement dans le but de mieux soutenir Marine Le Pen et de "porter le message" de la présidente du Front national au soir du second tour de l'élection présidentielle - à savoir la création d'une "nouvelle force politique" qui rassemblerait au-delà de son parti, et notamment le celui de Nicolas Dupont-Aignan. L'un des trois vice-présidents des "Patriotes", Maxime Thiébaut, est d'ailleurs issu du parti souverainiste.

Il sera pourtant possible d’adhérer aux "Patriotes" sans être membre du FN. Mais Florian Philippot, qui a menacé après le second tour de l’élection présidentielle de quitter le parti de Marine Le Pen si la sortie de l'euro disparaissait de son programme, se défend de jouer une carte personnelle.