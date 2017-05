Législatives 2017 : pourquoi Marine Le Pen hésite à se présenter

publié le 16/05/2017 à 19:20

Plus d'une semaine après la défaite de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, le Front national (FN) affûte sa stratégie en vue des élections législatives de juin prochain. Si le parti frontiste a pour l'heure investi 553 candidats sur les 577 circonscriptions existantes, la décision de Marine Le Pen quant à sa propre candidature n'est pas connue.



Interrogé à ce sujet sur franceinfo, mardi 16 mai, le secrétaire général du FN Nicolas Bay a semblé dire que Marine Le Pen serait candidate, comme l'ont annoncé plusieurs médias, dans la circonscription du Pas-de-Calais englobant la ville frontiste Hénin-Beaumont. "Je crois qu'il n'y a aucune hésitation de la part de Marine Le Pen. Mais comme toujours, et comme pendant la campagne présidentielle, elle entend garder la maîtrise du calendrier, donc elle l'annoncera quand elle le souhaitera", a-t-il déclaré à l'antenne. Des propos qui ont été mal interprétés, selon Nicolas Bay, cité par BFMTV.com. L'eurodéputé déclare néanmoins que l'hypothétique candidate aux législatives rendra sa décision publique "d'ici vendredi".

Des hésitations découlant de l'échec à la présidentielle ?

Pour Le Figaro, les hésitations de Marine Le Pen découlent d'une cause très claire. Le fait que la candidate frontiste n'ait pas réalisé le score escompté à l'élection présidentielle contribuerait largement à ce flou. Les dissensions internes de la formation politique ne seraient pas étrangères non plus à cet imbroglio politique. L'annonce de la décision de Marion Maréchal-Le Pen, élue députée du Vaucluse en 2012, de ne pas briguer de second mandat peut être avancée, tout comme la menace du vice-président du parti, Florian Philippot, qui pourrait quitter le Front national si d'aventure le projet de quitter la zone euro disparaissait du programme.