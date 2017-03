publié le 12/03/2017 à 15:45

"Je suis le seul candidat qui propose aux Français de rendre 60 milliards", claironne Nicolas Dupont-Aignan en faisant allusion aux prélèvements d’impôts supplémentaires sous le quinquennat de François Hollande. Lors de son passage au Grand Jury RTL-Le Figaro- LCI ce dimanche 12 mars, le candidat de "Debout la France" une série de mesures d’économies pour financer cette baisse d’impôt.



La première source d’économie citée par le candidat souverainiste concerne sans surprise les cotisations européennes : "Je ne verse plus 8 milliards d’euros par an en excédent à l'Union européenne". "Il est inacceptable que l’on rackette les Français pour verser de l’argent à une Union européenne qui finance nos concurrents", s’insurge Nicolas Dupont Aignan, en citant l’usine d’électroménager de Whirlpool, qui se délocalise en Pologne.

La lutte contre la fraude fiscale et la fraude sociale

Quoique de plus séduisant que des revenus supplémentaires dont les honnêtes gens n’auront pas à souffrir. Si dans Mon agenda de président - 100 jours pour tout changer, le candidat avance que la fraude fiscale représente 60 à 80 milliards d’euros. "Comme il faut être raisonnable et que j’ai écrit un rapport qui m’a valu d’être élu député de l’année en 2013, je sais très qu’on ne pourra pas récupérer tout ça", tempère le député.

Pour Nicolas Dupont-Aignan, il reste cependant possible de récupérer 30 milliards en sévissant contre les fraudeurs fiscaux. Il ajoute également à cela 10 milliards d’euros issus de la lutte contre la fraude fiscale.

Des aides sociales après cinq années de cotisations pour les étrangers

Le candidat de "Debout la France" ne s’arrête pas là. Son plan d’économie de 60 milliards d’euros sur cinq ans n’est pas totalement indolore pour tout le monde. Il propose ainsi de supprimer les "aides aux étrangers tant qu’ils n’ont pas travaillé 5 ans sur le territoire".



"Ce sont des milliards d’euros que nous allons gagner", garantir-t-il, sans pouvoir énoncer de chiffre. Le candidat de "Debout la France" ne trouve pas "qu’un smicard qui a cotisé toute sa vie touche 800 euros de retraite et qu’un Roumain touche la même chose [grâce au RSA]". "Nous sommes incapables d'avoir un chiffre très précis, on peut économiser jusqu’à 10 milliards", assure-t-il.



Enfin, Nicolas Dupont-Aignan veut réformer le système même du financement de l’État, en empruntant directement aux banques centrales européenne et française. "La banque centrale prête à 0% au banque privé, et après l’État emprunte auprès des banques privées avec des taux d’intérêts", souligne-t-il.