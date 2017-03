Nicolas Dupont-Aignan a déjà des noms en tête pour son gouvernement idéal

publié le 08/03/2017 à 12:39

Si les candidats à la présidentielle se gardent généralement d'annoncer avant l'élection les contours de leur futur gouvernement, Nicolas Dupont-Aignan ne prend pas cette précaution. Le président de Debout La France a donné les noms de quelques personnalités qui pourraient intégrer son équipe s'il venait à s'imposer. Lors d'une interview sur BFMTV, mercredi 8 mars, il confirme ainsi être intéressé par la centriste Rama Yade, le député-maire Jean Lassalle, Henri Guaino, le socialiste Malek Boutih mais aussi le magistrat Philippe Bilger et l'éditorialiste Natacha Polony. "Il y a des talents dans notre pays", dit-il pour expliquer ce large spectre politique.



Pour Rama Yade, également candidate à la présidentielle, il la verrait bien au ministère des Affaires étrangères. "C'est une femme courageuse. Elle a résisté à des partis, dénoncé certaines choses", dit-il à propos de celle qui a claqué la porte de l'UMP en 2011. Concernant Henri Guaino, il le mettrait au ministère de la Défense. "C'est un homme très brillant", commente-t-il. Il dresse aussi des louanges à Malek Boutih, qu'il imagine à la politique de la Ville. "Il a dénoncé le communautarisme dans les banlieues en Essonne, a affronté les gangs et cette omerta des élus face à la gangrène communautariste et islamiste. Je pense qu'il faut de la fermeté", estime Nicolas Dupont-Aignan.

Quant à Natacha Polony, bien connue pour avoir participé à l'émission On n'est pas couché sur France 2, Nicolas Dupont-Aignan aimerait lui attribuer un poste à l'instruction publique. S'il reconnaît ne pas lui avoir "posé la question" avant de citer son nom, il explique : "Je ne sais pas si elle accepterait, je ne veux pas la gêner et je ne veux pas qu'elle soit virée. Mais elle a écrit des textes sur l’instruction publique extraordinaires". Il estime ainsi que sa démarche vise à rassembler "des femmes et des hommes de bonne volonté, patriotes, qui aiment le pays et sont des républicains qui peuvent redresser la France".