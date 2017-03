Nicolas Dupont-Aignan imagine le tweet de Donald Trump après son élection

publié le 10/03/2017 à 21:54

Plus q'un objectif, c'est une certitude pour Nicolas Dupont-Aignan : le président de Debout la France sera présent au second tour de l'élection présidentielle. Dans Mon agenda de président - 100 jours pour tout changer, paru mercredi 8 mars, Nicolas Dupont-Aignan s'imagine dorénavant triompher au soir du second tour, le 7 mai prochain. Le principal intéressé résume ce livre de politique fiction à "un exercice d'anticipation", dans L'Express. "Les Français ne croient plus les programmes politiques. J'ai voulu montrer comment on pouvait changer les choses concrètement jour après jour".



Il faut reconnaître que le gaulliste souverainiste, qui a déjà égrainé certains noms de son gouvernement rêvé, a pensé à tout dans cet ouvrage. En 122 pages, l'aspirant à l'Élysée s'épanche sur ses petits plaisirs du quotidien un peu. Comme le note l'hebdomadaire, Nicolas Dupont-Aignan débutera le jour 8 de son mandat - soit dimanche 21 mai - par une baignade dans la baie de Somme. Sur son action de président beaucoup. Résurrection de l'usine Alstom de Belfort et déplacements à l'étranger rythmeront ses trois premiers mois de chef de l'État.

Dupont-Aignan relate sa rencontre avec Donald Trump

Largement détaillée dans l'ouvrage, sa rencontre avec Donald Trump vire au bras de fer. "La discussion est musclée! (...) La discussion 'part en vrille' quand je demande la fin des attaques judiciaires injustes que mènent les États-Unis contre les entreprises françaises [...] Je menace d'appliquer les mêmes pratiques dans une guerre commerciale inutile", écrit le député de l'Essonne.

Pour rendre son récit encore plus ancré dans la réalité, il a inséré un faux tweet de Donald Trump que le président américain aurait publié à l'issue de leur rencontre. Et visiblement les arguments de Nicolas Dupont-Aignan n'ont pas laissé indifférent son homologue Outre-Atlantique. "Je viens juste de m'entretenir dans mon bureau avec le nouveau président français Dupont-Aignan. Discussions franches, bon accord. J'adore ce mec. La France retrouve enfin ses c******s!".



Nicolas Dupont-Aignan a imaginé un faux tweet de Donald Trump dans son dernier livre.

Si les sondages émettent quelques doutes quant au succès de l'"exercice d'anticipation" de Nicolas Dupont-Aignan - il est crédité de 2 à 5% d'intentions de vote - l'exercice de communication, lui, est réussi.