publié le 12/03/2017 à 13:19

Nicolas Dupont-Aignan troisième figure de la droite dans cette présidentielle ? Le président de Debout la France et député de l'Essonne, invité du Grand Jury de ce dimanche 12 mars, se pose comme le candidat de l'alternative à François Fillon et tient à tenir à bonne distance la proximité entre ses idées et celle de la candidate frontise Marine Le Pen. "François Fillon, aujourd'hui, c'est un vote inutile", tacle ainsi le maire d'Yerres, qui, fort de ses 500 parrainages obtenus, "invite tous les patriotes à (le) rejoindre".



"Je considère que l'UMP et Les Républicains ont trahi les Français en acceptant des accords européens qui nous ruinent. Je considère qu'il y a un beau programme à mettre en œuvre qui peut réconcilier les Français", déclare Nicolas Dupont-Aignan. Heureux d'avoir obtenu 623 parrainages d'élus, il y voit un "bon signe" pour la suite de sa campagne. "Cela veut dire que mon mouvement politique s'enracine en France. On a eu beaucoup de maires républicains qui ont décidé de suivre leurs convictions profondes, gaullistes, républicaines, sociales", assure-t-il, créant à nouveau une compatibilité entre son programme et celui d'un François Fillon qu'il estime maintenant hors-jeu.

Pourtant, les récents sondages ne montrent pas que la baisse de François Fillon dans les estimations profite franchement à Nicolas Dupont-Aignan. "C'est de la manipulation de l'opinion, j'ai toujours dit qu'ils ne valaient rien", s'agace le candidat.