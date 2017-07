François Hollande ne croit pas à la mort du PS

publié le 21/07/2017 à 19:20

François Hollande va participer ce vendredi 21 juillet à une conférence sur le thème de l'innovation au théâtre antique d'Arles (Bouches-du-Rhône). L'ex-chef de l'État fera sans doute quelques commentaires sur l'actualité du moment. L'ancien président pourrait faire quelques allusions politiques mais, comme d'habitude, il faudra lire entre les lignes. L'ancien président n'a pas décroché de la politique. Il reçoit régulièrement ses anciens conseillers dans ses bureaux au cœur de Paris, même si l'Élysée n'est pas dans ses projets.



Il plaisante d'ailleurs souvent en disant que, si de sa fenêtre il aperçoit l'Assemblée et le Sénat, il n'a nulle perspective sur la rue du Faubourg Saint-Honoré. François Hollande est en réalité pour l'instant surtout très attentif au devenir du Parti socialiste. Son effondrement aux législatives l'a affecté mais il a confié à ses proches qu'il ne croit pas à la mort du PS.

Il pourrait pousser Najat Vallaud-Belkacem à la tête du PS

Selon un ami, s'il décide de revenir, ce sera par le parti, mais rien n'est fixé à ce stade. En attendant un hypothétique retour, il pourrait pousser Najat Vallaud- Belkacem à succéder à Jean-Christophe Cambadélis, si tant est qu'il ait encore de l'influence. Rien n'est moins sûr.

Une chose l'est davantage, en revanche. Comme prévu, il ne siégera pas au Conseil Constitutionnel et ne donnera pas de conférences rémunérées mais des masterclasses dans de grandes écoles à l'étranger, c'est tout à fait possible. Il a d'ailleurs déjà des propositions en Asie et aux États-Unis. Côté vie privée, François Hollande s'est installé avec sa compagne Julie Gayet mais il se cherche deux pied-à-terre : l'un à Paris et un autre dans son ancien fief la Corrèze.