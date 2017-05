François Hollande s'affiche tout sourire sur la Côte d'Azur

publié le 31/05/2017 à 12:09

Deux semaines après sa passation de pouvoir avec Emmanuel Macron, on a retrouvé la trace de François Hollande dans le sud-est du pays. Les débuts de la nouvelle vie de l'ex-locataire de l'Élysée, ont cependant été marqués par le décès de son frère Philippe, survenu le 18 mai dernier à Antibes, où il était hospitalisé. Quatre jours plus tard, l'ancien président de la République s'était rendu à Cannes pour les obsèques. Il a ensuite décidé de prolonger son séjour dans la région.



François Hollande aurait ainsi passé quelques jours dans la cité cannoise en compagnie de son fils Thomas et de son père Georges, 94 ans, qui y réside. Puis l'ex-chef d'État a mis le cap sur Saint-Tropez, avant de se rendre tout près du massif des Maures, où son ami Jean-Pierre Jouyet possède une maison. Les deux hommes se sont d'ailleurs rendus avec un ami dans un restaurant de la Croix-Valmer. Le gérant de l'établissement a immortalisé la scène, et publié les clichés sur Instagram. On y voit le président sortant afficher un large sourire et poser aux côtés du fils du patron du Café Valmer.

Cafe valmer# ex president #mon fils brandon #souvenir Une publication partagée par Café Valmer Golfe de St-Tropez (@cafevalmer) le 29 Mai 2017 à 14h35 PDT

Cafe valmer Une publication partagée par Café Valmer Golfe de St-Tropez (@cafevalmer) le 29 Mai 2017 à 14h37 PDT

Des vacances de courte durée pour l'ancien Président, qui selon BFMTV est déjà revenu à Paris et a investi ses tout nouveaux bureaux de la rue de Rivoli, dans le 1er arrondissement de la capitale. François Hollande va maintenant s'occuper de "la France s'engage", une fondation destinée à promouvoir des initiatives innovantes privées, jugées d'intérêt général. Il en prendra officiellement la tête en septembre prochain.