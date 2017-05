François Hollande : "Les journalistes me regretteront"

publié le 24/05/2017 à 06:10

Le 14 mai dernier, François Hollande transmettait les clés du palais de l'Élysée à Emmanuel Macron. Si l'ambiance était particulièrement cordiale entre les deux hommes, la façon de communiquer des deux présidents risque d'être bien différente. C'est ce qu'a d'ailleurs déclaré François Hollande lui-même, comme le rapporte Le Canard Enchaîné du 24 mai, cité par Le Lab. "Vous verrez, les journalistes me regretteront bientôt", aurait ainsi affirmé l'ancien chef de l'État.



"On a dit que je parlais trop à la presse, que je faisais trop de off. Mais en faisant ce procès, les journalistes sont scié la branche sur laquelle ils étaient assis", a-t-il ajouté, faisant références aux nombreuses critiques liées à son rapport à la presse. Des critiques qui avaient redoublé d'intensité au moment de la sortie du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça, en octobre dernier.

Il aurait également évoqué la "méthode" Macron, qui risque selon lui de faire déchanter de nombreux journalistes qui s'étaient habitués à ses confidences : "Ils vont très vite le constater : Macron ne leur parlera que très rarement et tentera de tout maîtriser". L'entourage du nouveau président s'est déjà retrouvé en position délicate la semaine dernière lorsqu'une quinzaine de médias se sont publiquement inquiété du choix des journalistes autorisés à suivre Emmanuel Macron lors de son déplacement au Mali.