François Hollande : "J'aurai toujours à intervenir autant que je le penserai utile"

publié le 09/06/2017 à 18:21

Il ne semble pas prêt à tourner la page de la politique, même s'il n'a plus de mandat ni de rôle actif. En déplacement en Corrèze pour rendre hommage aux 99 personnes pendues par les nazis en 1944, François Hollande, qui se fait discret depuis sa sortie de l'Élysée, s'est confié par bribes sur le quinquennat écoulé et sur le nouveau statut qu'il endosse désormais.



"La politique fait partie de ma vie", déclare simplement l'ancien chef de l'État, un brin nostalgique, dans des propos recueillis par RTL. "Comme d'ailleurs elle fait partie de la vie de toute la nation. On ne peut pas se mettre de côté, il y a trop d'enjeux : l'extrémisme, les divisions…".



François Hollande explique également avoir amorcé et préparé la période actuelle pendant son mandat. "Il y a eu une activité très importante pendant que j'étais président, et donc il y a une forme de décompression, mais la décompression je l'avais préparée. Il faut toujours se dire que l'on n'est pas président à vie, on n'est pas élu pour toujours, on n'est pas éternel. On n'a pas vocation à occuper toutes les places toujours, pour toujours".

François Hollande évoque également son avenir, au cours duquel il compte se consacrer à la fondation "La France s'engage", une structure destinée à porter des initiatives de la société civile. "J'aurai toujours à intervenir autant que je le penserai utile", rajoute-t-il, énigmatique.