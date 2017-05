publié le 08/05/2017 à 20:37

À seulement 39 ans, Emmanuel Macron a été élu dimanche 7 mai président de la République, faisant de lui le plus jeune chef de l'exécutif sous la Ve République. Pour Alain Duhamel, l'histoire de l'ancien ministre de l'Économie pourrait nourrir un roman. En deux ans, le président élu "a mené une sorte de chevauché politique incroyable, invraisemblable et sans précédent", confie l'éditorialiste, pour qui le candidat a démontré des qualités d'"audace" et d'"ambition" qui sont des "caractéristiques typiques des héros de Stendhal".



Et ce qui est vrai pour le personnage public l'est également pour le personnage privé. "Il me fait penser à un Valéry Giscard-D'estaing quadragénaire par les dons intellectuels et à François Mitterrand par sa passion de la liberté", assure Alain Duhamel. Son élection consacre l'avènement d'une époque nouvelle : les ténors de la génération précédente se retirent les uns après les autres.

Aussi brillant soit-il, Emmanuel Macron sera confronté à de nombreux obstacles. En témoigne ce premier tour de l'élection présidentielle, véritable "signal de colère ou de ressentiment". "On voit très bien la volonté de réanimer la guerre des classes et la volonté d'opposer les Français les uns aux autres. Emmanuel Macron devra donc être un président "qui décide, qui ose, qui incarne, qui assume".