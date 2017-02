Selon "BuzzFeed News", le candidat Républicain à la présidentielle ferait travailler Anne Faguer, l'une de ses assistantes parlementaires, sur sa campagne alors qu'elle devrait ne s'occuper que de ses tâches au Parlement.

Crédit : SIPA François Fillon le 31 janvier 2017 à Paris

par Philippe Peyre publié le 03/02/2017 à 17:53

Vers une nouvelle affaire pour François Fillon ? Alors que le candidat des Républicains à la présidentielle est dans la tourmente à cause des soupçons d'emplois présumés fictifs de son épouse Penelope, il fait désormais l'objet d'une nouvelle accusation concernant une de ces assistantes parlementaires. Selon les informations de BuzzFeed News, une assistante de François Fillon au Parlement, Anne Faguer, prendrait part de façon active à sa campagne présidentielle. Seulement, elle serait rémunérée à plein temps en tant qu'assistante parlementaire et n'aurait pas demandé, comme requis, une suspension de son contrat de travail d'attachée parlementaire pour se consacrer à la campagne de François Fillon.

Cette information selon laquelle Anne Faguer est bien l'une des assistantes parlementaires du candidat LR est disponible sur le site de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), dans sa déclaration d'intérêts et d'activités. "C’est à l’initiative du député d’effectuer des modifications si elles sont nécessaires. Dans le cas présent, ce qui est en ligne est valable à notre connaissance", a indiqué la HATPV à BuzzFeed News.

Extrait de la déclaration d'intérêts et d'activités de François Fillon

Pourquoi cela pose problème

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) encadre de façon très stricte la mission des collaborateurs parlementaires. "Ils doivent toutefois travailler uniquement pour le parlementaire dans le cadre de l'exercice de sa mission et leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite", est-il écrit sur le site de la Commission.



L'enquête des journalistes a permis de se procurer quelques documents (mails, courriers, photographies) qui montrent en effet que les missions de Anne Faguer s'étendraient bel et bien à la campagne présidentielle de François Fillon. Pour ne citer que cet élément, dans un courrier daté du mois de juin dernier et signé par François Fillon, Anne Faguer est désignée comme une "collaboratrice" à "disposition pour toute question (...) sur l'organisation de la campagne".



Comme le relate BuzzFeed News, Anne Faguer avait deux possibilités si elle souhaitait s'investir dans la campagne électorale du député de Paris : suspendre son contrat de travail d'attachée parlementaire et en signer un autre pour travailler au service de la campagne présidentielle, ou alors de s'impliquer dans l'élection à titre bénévole pendant ses congés payés annuels. Déjà enseveli sous une montagne d'accusation depuis les révélations du Canard Enchaîné mardi 24 janvier, le candidat Fillon va donc devoir affronter une nouvelle affaire concernant sa collaboratrice.